İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük ve en yüksek 215 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 215 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 49 milyon 638 bin 177,19 lira, işlem miktarı ise 231,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 54 milyon 422 bin 481,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz, HSBC Bank ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 215.000,00 1.244,65 En Düşük 215.750,00 1.242,70 En Yüksek 215.750,00 1.247,00 Kapanış 215.750,00 1.242,70 Ağırlıklı Ortalama 215.750,00 1.245,49 Toplam İşlem Hacmi (TL) 49.638.177,19 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 231,89 Toplam İşlem Adedi 11

