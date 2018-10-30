FİNANS

Altının kilogramı 215 bin 950 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 16:38 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 215 bin 950 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin 950 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 215 bin 950, en yüksek ise 222 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,59 düşüşle 215 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 160 milyon 303 bin 320,84 lira, işlem miktarı ise 728 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 169 milyon 276 bin 423,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Troy Kıymetli Madenler, T.Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 224.000,001.234,60En Düşük 215.950,001.220,50En Yüksek222,750,001.228,00Kapanış215.950,001.223,30Ağırlıklı Ortalama 218.313,101.223,62Toplam İşlem Hacmi (TL)160.303.320,84 Toplam İşlem Miktarı (Kg)728,27 Toplam İşlem Adedi42

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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