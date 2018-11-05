FİNANS

Altının kilogramı 216 bin 500 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 17:04 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 216 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 216 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 216 bin 250, en yüksek ise 217 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 216 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 115 milyon 556 bin 92,05 lira, işlem miktarı ise 536 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 121 milyon 195 bin 115,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Garanti Bankası, Halkbank ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 217.300,001.232,40En Düşük 216.250,001.230,00En Yüksek217.000,001.234,00Kapanış216.500,001.230,00Ağırlıklı Ortalama 216.540,481.232,36Toplam İşlem Hacmi (TL)115.556.092,05 Toplam İşlem Miktarı (Kg)536,51 Toplam İşlem Adedi30

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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