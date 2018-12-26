FİNANS

Altının kilogramı 216 bin 500 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 16:39 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 216 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 216 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 216 bin 450 lira, en yüksek 216 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 216 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 154 milyon 128 bin 557,16 lira, işlem miktarı ise 713 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 154 milyon 409 bin 696,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 215.500,001.268,00En Düşük 216.450,001.261,00En Yüksek216.650,001.275,00Kapanış216.500,001.275,00Ağırlıklı Ortalama 216.500,001.269,72Toplam İşlem Hacmi (TL)154.128.557,16 Toplam İşlem Miktarı (Kg)713,09 Toplam İşlem Adedi23

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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