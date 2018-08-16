FİNANS

Altının kilogramı 216 bin liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 216 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 216 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 215 bin 550, en yüksek ise 219 bin 575 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,67 düşüşle 216 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 382 milyon 172 bin 924,90 lira, işlem miktarı ise bin 666 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 386 milyon 621 bin 258,16 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Urus Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, MKS Kıymetli Madenler ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 229.000,001.184,00En Düşük 215.550,001.171,20En Yüksek219.575,001.180,10Kapanış216.000,001.174,75Ağırlıklı Ortalama 218.244,391.175,65Toplam İşlem Hacmi (TL)382.172.924,90 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.666,00725 Toplam İşlem Adedi76

PARTNERSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işiSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işi
İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazırİMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır
Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecekManisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.