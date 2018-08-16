İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 216 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 215 bin 550, en yüksek ise 219 bin 575 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,67 düşüşle 216 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 382 milyon 172 bin 924,90 lira, işlem miktarı ise bin 666 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 386 milyon 621 bin 258,16 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Urus Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, MKS Kıymetli Madenler ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 229.000,001.184,00En Düşük 215.550,001.171,20En Yüksek219.575,001.180,10Kapanış216.000,001.174,75Ağırlıklı Ortalama 218.244,391.175,65Toplam İşlem Hacmi (TL)382.172.924,90 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.666,00725 Toplam İşlem Adedi76

