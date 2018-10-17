FİNANS

Altının kilogramı 224 bin 700 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 17:11 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 224 bin 700 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 224 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 223 bin, en yüksek ise 224 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,79 azalışla 224 bin 7000 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 139 milyon 546 bin 460 lira, işlem miktarı ise 615 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 140 milyon 912 bin 42 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetlı Madenler Tic. AŞ, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 228.800,001.225,10En Düşük 223.000,001.220,00En Yüksek224.700,001.227,50Kapanış224.700,001.220,00Ağırlıklı Ortalama 224.238,371.224,23Toplam İşlem Hacmi (TL)139.546.460,28 Toplam İşlem Miktarı (Kg)614,6 Toplam İşlem Adedi32

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Borsa istanbul Kıymetli Madenler Ve Kıymetli Taşlar Piyasası KMKTP

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