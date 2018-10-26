FİNANS

Altının kilogramı 224 bin liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 224 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 224 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, yatay bir seyir izleyen standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 224 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 73 milyon 36 bin 340,72 lira, işlem miktarı ise 324 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 75 milyon 158 bin 478,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 223.900,001.231,50En Düşük 224.000,001.232,00En Yüksek224.000,001.237,00Kapanış224.000,001.234,60Ağırlıklı Ortalama 224.000,001.234,96Toplam İşlem Hacmi (TL)73.036.340,72 Toplam İşlem Miktarı (Kg)323,90 Toplam İşlem Adedi13

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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