FİNANS

Altının kilogramı 226 bin 200 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 226 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 200, en yüksek ise 230 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 226 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 145 milyon 412 bin 905,18 lira, işlem miktarı ise 637 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 149 milyon 688 bin 777 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ile Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 228.750,001.182,80En Düşük 226.200,001.184,00En Yüksek230.700,001.197,00Kapanış226.200,001.188,30Ağırlıklı Ortalama 228.930,301.187,03Toplam İşlem Hacmi (TL)145.412.905,18 Toplam İşlem Miktarı (Kg)637,39 Toplam İşlem Adedi31

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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