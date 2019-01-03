FİNANS

Altının kilogramı 226 bin 800 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 16:55 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 226 bin 800 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 224 bin 300 lira, en yüksek 227 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 2,16 artışla 226 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 274 milyon 907 bin 706,9 lira, işlem miktarı ise 756 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 275 milyon 179 bin 934,4 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövız ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Garanti Bankası oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 222.000,001.288,40En Düşük 224.300,001.287,00En Yüksek227.400,001.287,00Kapanış226.800,001.287,45Ağırlıklı Ortalama 225.961,181.288,29Toplam İşlem Hacmi (TL)274.907.706,9 Toplam İşlem Miktarı (Kg)756 Toplam İşlem Adedi64

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Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

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