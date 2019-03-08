FİNANS

Altının kilogramı 227 bin 300 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 227 bin 300 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 227 bin 300 lira, en yüksek 228 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 227 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 252 milyon 856 bin 216,16 lira, işlem miktarı ise 1.12,80 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 257 milyon 770 bin 846,50 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 225.350,001.288,50En Düşük 227.300,001.293,00En Yüksek228.000,001.295,50Kapanış227.300,001.294,00Ağırlıklı Ortalama 227.551,251.294,06Toplam İşlem Hacmi (TL)252.856.216,16 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.112.80 Toplam İşlem Adedi90

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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