FİNANS

Altının kilogramı 228 bin 750 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 17:26 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 228 bin 750 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 228 bin 750 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 228 bin 500, en yüksek ise 229 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 düşüşle 228 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 197 milyon 768 bin 953,49 lira, işlem miktarı ise 858 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 199 milyon 962 bin 184,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 232.400,001.195,50En Düşük 228.500,001.170,00En Yüksek229.550,001.188,25Kapanış228.750,001.182,80Ağırlıklı Ortalama 228.829,841.183,20Toplam İşlem Hacmi (TL)197.768.953,49 Toplam İşlem Miktarı (Kg)858,32Toplam İşlem Adedi37

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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