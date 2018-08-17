FİNANS

Altının kilogramı 228 bin liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 17:11 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 228 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 228 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 216 bin 250, en yüksek ise 236 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,56 yükselişle 228 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 358 milyon 267 bin 556,23 lira, işlem miktarı ise 1.635 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 358 milyon 267 bin 556,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz, Rona Döviz ve Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 216.000,001.174,75En Düşük 216.250,001.170,00En Yüksek236.000,001.177,60Kapanış228.000,001.175,00Ağırlıklı Ortalama 218.662,821.173,86Toplam İşlem Hacmi (TL)358.267.556,23 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.635,48 Toplam İşlem Adedi61

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Anahtar Kelimeler:
Altınının kilogramı KMKTP

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