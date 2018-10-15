İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 228 bin 829,50, en yüksek ise 230 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 düşüşle 229 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 130 milyon 912 bin 280,91 lira, işlem miktarı ise 564 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 133 milyon 762 bin 442,61 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Garanti Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 230.800,001.221,00En Düşük 228.829,501.224,00En Yüksek230.700,001.232,50Kapanış229.100,001.225,00Ağırlıklı Ortalama 229.176,471.228,15Toplam İşlem Hacmi (TL)130.912.280,9122.172.738,20Toplam İşlem Miktarı (Kg)564,42318 Toplam İşlem Adedi28

