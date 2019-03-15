FİNANS

Altının kilogramı 229 bin 250 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 16:37 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 229 bin 250 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 150 lira, en yüksek 229 bin 348 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 229 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 118 milyon 166 bin 523,07 lira, işlem miktarı ise 516,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 742 bin 400,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 228.000,001.298,35En Düşük 229.150,001.299,80En Yüksek229.348,001.304,50Kapanış229.250,001.304,50Ağırlıklı Ortalama 229.232,571.302,57Toplam İşlem Hacmi (TL)118.166.523,07 Toplam İşlem Miktarı (Kg)516,34 Toplam İşlem Adedi39

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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