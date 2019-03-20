FİNANS

Altının kilogramı 229 bin 800 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 229 bin 800 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 800 lira, en yüksek 230 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 229 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 265 milyon 666 bin 720 lira, işlem miktarı ise 1.159,47 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 270 milyon 887 bin 2,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Türkiye Finans Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 230.500,001.309,80En Düşük 229.800,001.302,85En Yüksek230.100,001.310,70Kapanış229.800,001.305,50Ağırlıklı Ortalama 229.948,571.303,92Toplam İşlem Hacmi (TL)265.666.720 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.159,47 Toplam İşlem Adedi60

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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