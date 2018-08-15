FİNANS

Altının kilogramı 229 bin liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 17:22 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 229 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 500, en yüksek ise 235 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,53 düşüşle 229 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 853 milyon 587 bin 254,77 lira, işlem miktarı ise 3.441 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 853 milyon 587 bin 254,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Sardes Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 245.000,001.191,90En Düşük 226.500,001.180,00En Yüksek235.000,001.193,00Kapanış229.000,001.184,00Ağırlıklı Ortalama 228.095,241.184,92Toplam İşlem Hacmi (TL)853.587.254,77 Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.440,76 Toplam İşlem Adedi88

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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