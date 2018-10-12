FİNANS

Altının kilogramı 230 bin 800 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 230 bin 800 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 230 bin 800, en yüksek ise 233 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 düşüşle 230 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 30 milyon 77 bin 477,22 lira, işlem miktarı ise 128 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 33 milyon 454 bin 729,07 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden,Urus Kıymetli Madenler Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 233.000,001.221,00En Düşük 230.800,001.218,00En Yüksek233.000,001.221,00Kapanış230.800,001.221,00Ağırlıklı Ortalama 231.890,001.219,40Toplam İşlem Hacmi (TL)30.077.477,22 5.026.904,42Toplam İşlem Miktarı (Kg)128,35500 Toplam İşlem Adedi12

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Altın Altının Kilogramı

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