İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin liraya geriledi.

Atın piyasasında, en düşük 229 bin 100 lira, en yüksek 231 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 230 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 474 milyon 827 bin 990 lira, işlem miktarı ise 2.045,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 479 milyon 777 bin 995,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 231.000,001.295,05En Düşük 229.100,001.287,60En Yüksek231.750,001.296,55Kapanış230.000,001.290,00Ağırlıklı Ortalama 231.262,701.290,40Toplam İşlem Hacmi (TL)474.827.990 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.045,93 Toplam İşlem Adedi95

