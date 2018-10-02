İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 231 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 228 bin 900, en yüksek ise 232 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 yükselişle 231 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 147 milyon 80 bin 870,84 lira, işlem miktarı ise 643 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 152 milyon 820 bin 283,28 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 226.200,001.188,30En Düşük 228.900,001.189,20En Yüksek232.250,001.198,00Kapanış231.700,001.198,00Ağırlıklı Ortalama 229.675,611.192,47Toplam İşlem Hacmi (TL)147.080.870,84 Toplam İşlem Miktarı (Kg)643,45 Toplam İşlem Adedi27

