İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 232 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 232 bin 300, en yüksek ise 233 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 232 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 118 milyon 332 bin 755,14 lira, işlem miktarı ise 507 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 118 milyon 332 bin 755,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, T.Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 234.100,001.185,00En Düşük 232.300,001.185,00En Yüksek233.500,001.190,70Kapanış232.300,001.187,00Ağırlıklı Ortalama 233.404,001.187,04Toplam İşlem Hacmi (TL)118.332.755,14 Toplam İşlem Miktarı (Kg)507,40 Toplam İşlem Adedi20

