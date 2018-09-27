İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 232 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 232 bin 300, en yüksek ise 235 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 düşüşle 232 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 167 milyon 797 bin 519,34 lira, işlem miktarı ise 713 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 178 milyon 486 bin 615,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türk Ekonomi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz, DenizBank ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 235.850,001.195,00En Düşük 232.300,001.194,00En Yüksek235.380,001.198,15Kapanış232.400,001.195,50Ağırlıklı Ortalama 234.786,811.195,68Toplam İşlem Hacmi (TL)167.797.519,34 Toplam İşlem Miktarı (Kg)713,32 Toplam İşlem Adedi44

