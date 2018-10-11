FİNANS

Altının kilogramı 232 bin 500 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 16:48 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 232 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 232 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 230 bin, en yüksek ise 232 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 232 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 176 milyon 23 bin 374,48 lira, işlem miktarı ise 751 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 180 milyon 779 bin 690,87 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 232.300,001.187,00En Düşük 230.000,001.194,40En Yüksek232.500,001.205,00Kapanış232.500,001.202,60Ağırlıklı Ortalama 231.677,781.200,78Toplam İşlem Hacmi (TL)176.023.374,48 Toplam İşlem Miktarı (Kg)751,26 Toplam İşlem Adedi26

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Anahtar Kelimeler:
KMKTP

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