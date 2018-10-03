FİNANS

Altının kilogramı 234 bin 250 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 234 bin 250 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 234 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 233 bin 900, en yüksek ise 234 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 234 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 173 milyon 920 bin 358,92 lira, işlem miktarı ise 750 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 625 bin 609,28 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 231.700,001.198,00En Düşük 233.900,001.201,50En Yüksek234.250,001.206,00Kapanış234.250,001.202,50Ağırlıklı Ortalama 234.050,001.192,47Toplam İşlem Hacmi (TL)173.920.358,92 Toplam İşlem Miktarı (Kg)750,10 Toplam İşlem Adedi20

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
Ekonomist Alkin: 2018’e kayıp yıl diyebilirizEkonomist Alkin: 2018’e kayıp yıl diyebiliriz
Zabıtadan, fiyat farkı ve gramaj denetimiZabıtadan, fiyat farkı ve gramaj denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ekonomist Alkin: 2018’e kayıp yıl diyebiliriz

Ekonomist Alkin: 2018’e kayıp yıl diyebiliriz

Zabıtadan, fiyat farkı ve gramaj denetimi

Zabıtadan, fiyat farkı ve gramaj denetimi

Bursa'da enerji şirketlerinden ortak proje

Bursa'da enerji şirketlerinden ortak proje

Asgari ücrette revizyon bekleniyor

Asgari ücrette revizyon bekleniyor

TÜSİAD Buenos Aires B20 Zirvesi’ne katılıyor

TÜSİAD Buenos Aires B20 Zirvesi’ne katılıyor

Ak Portföy "Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi" seçildi

Ak Portföy "Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi" seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.