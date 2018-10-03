İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 234 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 233 bin 900, en yüksek ise 234 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 234 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 173 milyon 920 bin 358,92 lira, işlem miktarı ise 750 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 625 bin 609,28 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 231.700,001.198,00En Düşük 233.900,001.201,50En Yüksek234.250,001.206,00Kapanış234.250,001.202,50Ağırlıklı Ortalama 234.050,001.192,47Toplam İşlem Hacmi (TL)173.920.358,92 Toplam İşlem Miktarı (Kg)750,10 Toplam İşlem Adedi20

