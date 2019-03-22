İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 235 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 230 bin 500 lira, en yüksek 235 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 235 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 776 bin 460,96 lira, işlem miktarı ise 1.358 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 316 milyon 901 bin 233,34 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Altınbaş Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 230.920,001.320,00En Düşük 230.500,001.311,00En Yüksek235.200,001.314,30Kapanış235.200,001.313,15Ağırlıklı Ortalama 232.988,001.312,83Toplam İşlem Hacmi (TL)311.776.460,96 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.357,68 Toplam İşlem Adedi52

