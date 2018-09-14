FİNANS

Altının kilogramı 235 bin 800 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 18:13 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 235 bin 800 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 235 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 234 bin, en yüksek ise 236 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,20 düşüşle 235 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 168 milyon 355 bin 388,31 lira, işlem miktarı ise 687 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 170 milyon 390 bin 388,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 239.000,001.206,00En Düşük 234.000,001.204,00En Yüksek236.000,001.213,00Kapanış235.800,001.205,00Ağırlıklı Ortalama 235.550,001.206,00Toplam İşlem Hacmi (TL)168.355.388,31 Toplam İşlem Miktarı (Kg)687,49 Toplam İşlem Adedi34

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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