FİNANS

Altının kilogramı 237 bin 500 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 16:50 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 237 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 237 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 232 bin, en yüksek ise 239 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 237 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 127 milyon 627 bin 183,13 lira, işlem miktarı ise 545 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 820 bin 182,09 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın ve Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 234.250,001.202,50En Düşük 232.000,001.197,00En Yüksek239.400,001.203,00Kapanış237.500,001.203,00Ağırlıklı Ortalama 236.444,091.198,71Toplam İşlem Hacmi (TL)127.627.183,13 Toplam İşlem Miktarı (Kg)545,37 Toplam İşlem Adedi30

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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