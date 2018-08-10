İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 238 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin, en yüksek ise 238 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 13,88 yükselişle 238 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 78 milyon 808 bin 56,17 lira, işlem miktarı ise 371 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 78 milyon 808 bin 56,17 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 209.000,001.214,00En Düşük 229.000,001.208,00En Yüksek238.000,001.210,50Kapanış238.000,001.210,00Ağırlıklı Ortalama 230.654,841.208,46Toplam İşlem Hacmi (TL)78.808.056,17 Toplam İşlem Miktarı (Kg)371,08 Toplam İşlem Adedi15

