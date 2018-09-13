İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 239 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 239 bin, en yüksek ise 251 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 düşüşle 239 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 225 milyon 957 bin 753,10 lira, işlem miktarı ise 917,08 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 229 milyon 909 bin 133,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 243.600,001.194,00En Düşük 239.000,001.194,30En Yüksek251.750,001.206,85Kapanış239.000,001.206,00Ağırlıklı Ortalama 244.759,771.203,07Toplam İşlem Hacmi (TL)225.957.753,10 Toplam İşlem Miktarı (Kg)917,08 Toplam İşlem Adedi31

