İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 240 bin 200 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 239 bin 500 lira, en yüksek 240 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 240 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 136 milyon 787 bin 309,88 lira, işlem miktarı ise 575,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 143 milyon 117 bin 44,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, VakıfBak, Altınbaş Kıymetli Madenler, HSBC Bank, Bonus Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 238.000,001.304,30En Düşük 239.500,001.299,50En Yüksek240.200,001.309,25Kapanış240.200,001.301,00Ağırlıklı Ortalama 239.966,671.304,08Toplam İşlem Hacmi (TL)136.787.309,88 Toplam İşlem Miktarı (Kg)575,18 Toplam İşlem Adedi26

