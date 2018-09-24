FİNANS

Altının kilogramı 240 bin 250 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 240 bin 250 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 240 bin 250 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 240 bin 250, en yüksek ise 242 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 240 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 250 milyon 927 bin 526,25 lira, işlem miktarı ise 1.040 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 257 milyon 312 bin 195,61 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, Nadir Döviz Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 243.100,001.206,00En Düşük 240.250,001.194,35En Yüksek242.000,001.200,00Kapanış240.250,001.200,00Ağırlıklı Ortalama 241.548,371.197,77Toplam İşlem Hacmi (TL)250.927.526,25 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.040,15 Toplam İşlem Adedi41

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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