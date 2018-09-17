İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 240 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 239 bin 800, en yüksek ise 241 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,99 yükselişle 240 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 230 milyon 438 bin 382 lira, işlem miktarı ise 983 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 235 milyon 748 bin 13,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, Uğuras Kıymetli Madenler ve Türkiye İşBankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 235.800,001.205,00En Düşük 239.800,001.195,75En Yüksek241.500,001.202,00Kapanış240.500,001.197,50Ağırlıklı Ortalama 240.632,631.196,91Toplam İşlem Hacmi (TL)230.438.382 Toplam İşlem Miktarı (Kg)982,94 Toplam İşlem Adedi40

