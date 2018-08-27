İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 240 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 235 bin, en yüksek ise 241 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,26 yükselişle 240 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 146 milyon 359 bin 178,87 lira, işlem miktarı ise 627,47 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 153 milyon 623 bin 669,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Altın, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 228.000,001.175,00En Düşük 235.000,001.186,00En Yüksek241.000,001.203,50Kapanış240.000,001.203,00Ağırlıklı Ortalama 237.908,781.199,86Toplam İşlem Hacmi (TL)146.359.178,87 Toplam İşlem Miktarı (Kg)627,47 Toplam İşlem Adedi33

