İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 243 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 243 bin 100, en yüksek ise 244 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 243 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 37 milyon 834 bin 268,27 lira, işlem miktarı ise 155 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 38 milyon 870 bin 94,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank, DenizBank, Yapı Kredi Bankası ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 245.000,001.204,00En Düşük 243.100,001.205,00En Yüksek244.000,001.210,00Kapanış243.100,001.206,00Ağırlıklı Ortalama 243.733,331.208,16Toplam İşlem Hacmi (TL)37.834.268,27 Toplam İşlem Miktarı (Kg)155,31 Toplam İşlem Adedi16

