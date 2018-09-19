FİNANS

Altının kilogramı 243 bin 250 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 243 bin 250 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 243 bin 250 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 242 bin 900, en yüksek ise 245 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,72 düşüşle 243 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 77 milyon 250 bin 993,64 lira, işlem miktarı ise 315 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 78 milyon 112 bin 853,68 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Rona Döviz ile Kıymetli Maden ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 247.500,001.201,50En Düşük 242.900,001.201,50En Yüksek245.750,001.203,00Kapanış243.250,001.203,00Ağırlıklı Ortalama 243.997,441.202,62Toplam İşlem Hacmi (TL)77.250.993,64 Toplam İşlem Miktarı (Kg)315,11Toplam İşlem Adedi21

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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