FİNANS

Altının kilogramı 243 bin 250 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 243 bin 250 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 243 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 241 bin 700 , en yüksek ise 243 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 yükselişle 243 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 124 milyon 84 bin 488,20 lira, işlem miktarı ise 515 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 124 milyon 607 bin 685,88 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Merkez Döviz ve Kıy.Mad. ve Urus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 240.000,001.203,00En Düşük 241.700,001.204,40En Yüksek243.250,001.214,00Kapanış243.250,001.210,35Ağırlıklı Ortalama 242.501,611.210,39Toplam İşlem Hacmi (TL)124.084.488,20 Toplam İşlem Miktarı (Kg)515,01 Toplam İşlem Adedi47

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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