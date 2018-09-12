İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 243 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 243 bin 600, en yüksek ise 248 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 düşüşle 243 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 216 milyon 365 bin 58,38 lira, işlem miktarı ise yaklaşık 879 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 217 milyon 343 bin 412,09 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Flaş Döviz ve Altın, Merkez Döviz ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 247.000,001.193,70En Düşük 243.600,001.193,00En Yüksek248.000,001.196,50Kapanış243.600,001.194,00Ağırlıklı Ortalama 247.554,841.194,23Toplam İşlem Hacmi (TL)216.365.058,38 Toplam İşlem Miktarı (Kg)878,87 Toplam İşlem Adedi24

