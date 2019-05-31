FİNANS

Altının kilogramı 243 bin 630 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 243 bin 630 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 243 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 243 bin 630 lira, en yüksek 245 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 243 bin 630 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 184 milyon 884 bin 779,69 lira, işlem miktarı ise 750,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 188 milyon 765 bin 43,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 242.000,001.281,00En Düşük 243,630,001.293,40En Yüksek245.300,001.298,40Kapanış243.630,001.297,30Ağırlıklı Ortalama 244.518,511.296,83Toplam İşlem Hacmi (TL)184.884.779,69 Toplam İşlem Miktarı (Kg)750,86 Toplam İşlem Adedi38

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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