İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 245 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 245 bin, en yüksek ise 255 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,67 düşüşle 245 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 624 milyon 741 bin 517,37 lira, işlem miktarı ise 2.373 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 624 milyon 741 bin 517,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 257.000,001.198,50En Düşük 245.000,001.185,00En Yüksek255.000,001.201,00Kapanış245.000,001.191,90Ağırlıklı Ortalama 249.833,331.192,80Toplam İşlem Hacmi (TL)624.741.517,37 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.373,14 Toplam İşlem Adedi60

