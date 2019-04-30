FİNANS

Altının kilogramı 246 bin 500 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 17:05 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 246 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 246 bin 500 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 245 bin 900 lira, en yüksek 247 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 246 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 166 milyon 757 bin 927,81 lira, işlem miktarı ise 682 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 230 bin 53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 244.400,001.282,50En Düşük 245.900,001.283,00En Yüksek247.000,001.287,00Kapanış246.500,001.283,35Ağırlıklı Ortalama 246.120,591.284,16Toplam İşlem Hacmi (TL)166.757.927,81 Toplam İşlem Miktarı (Kg)682,02 Toplam İşlem Adedi33

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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