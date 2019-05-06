İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 247 bin 700 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 247 bin 100 lira, en yüksek 247 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 247 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 158 milyon 904 bin 771,55 lira, işlem miktarı ise 647,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 158 milyon 904 bin 771,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Merkez Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Kuveyt Türk Katılım Bankası

şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 243.900,001.270,25En Düşük 247.100,001.282,00En Yüksek247.700,001.284,50Kapanış247.700,001.282,70Ağırlıklı Ortalama 247.370,151.282,59Toplam İşlem Hacmi (TL)158.904.771,55 Toplam İşlem Miktarı (Kg)647,63 Toplam İşlem Adedi25

