İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 247 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 247 bin 400, en yüksek ise 247 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 247 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 222 milyon 224 bin 180,03 lira, işlem miktarı ise 897,8 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 228 milyon 558 bin 161,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Flaş Döviz ve Altın Tic., Vakıf Katılım Bankası ile Osmanlı Döviz ve Altın Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 249.250,001.195,00En Düşük 247.400,001.192,00En Yüksek247.900,001.197,90Kapanış247.800,001.193,80Ağırlıklı Ortalama 247.833,761.193,80Toplam İşlem Hacmi (TL)222.224.180,03 Toplam İşlem Miktarı (Kg)897,77 Toplam İşlem Adedi25

