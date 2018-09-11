FİNANS

Altının kilogramı 247 bin liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 17:13 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 247 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 247 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 247 bin, en yüksek ise 248 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 247 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 186 milyon 752 bin 240,20 lira, işlem miktarı ise yaklaşık 756 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 198 milyon 579 bin 632,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz, HSBC Bank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 247.800,001.193,80En Düşük 247.000,001.193,70En Yüksek248.700,001.197,30Kapanış247.000,001.193,70Ağırlıklı Ortalama 247.963,641.194,87Toplam İşlem Hacmi (TL)186.752.240,20 Toplam İşlem Miktarı (Kg)755,62 Toplam İşlem Adedi23

PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
AVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldiAVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldi
“Türkiye Açık Bilim Zirvesi”nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı“Türkiye Açık Bilim Zirvesi”nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler

Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler

Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu

Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldi

AVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldi

“Türkiye Açık Bilim Zirvesi”nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı

“Türkiye Açık Bilim Zirvesi”nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı

GYİAD/Savcı: Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor

GYİAD/Savcı: Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor

Ertürk:Hacamat bağışıklık sistemi işlevini yüzde 156 oranında artırıyor

Ertürk:Hacamat bağışıklık sistemi işlevini yüzde 156 oranında artırıyor

Birleşik Krallık Havayolları’nın ikramı Do&Co’ya emanet

Birleşik Krallık Havayolları’nın ikramı Do&Co’ya emanet

Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan: Elektrikte önemli oranda bir zam ihtiyacı var

Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan: Elektrikte önemli oranda bir zam ihtiyacı var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.