İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 247 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 247 bin, en yüksek ise 248 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 247 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 186 milyon 752 bin 240,20 lira, işlem miktarı ise yaklaşık 756 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 198 milyon 579 bin 632,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz, HSBC Bank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 247.800,001.193,80En Düşük 247.000,001.193,70En Yüksek248.700,001.197,30Kapanış247.000,001.193,70Ağırlıklı Ortalama 247.963,641.194,87Toplam İşlem Hacmi (TL)186.752.240,20 Toplam İşlem Miktarı (Kg)755,62 Toplam İşlem Adedi23

