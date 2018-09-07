İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 249 bin 250 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 249 bin, en yüksek ise 253 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 2,46 düşüşle 249 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 234 milyon 649 bin 397,59 lira, işlem miktarı ise 927 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 236 milyon 752 bin 163,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Sadres Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 254.500,001.192,25En Düşük 249.000,001.201,00En Yüksek253.250,001.204,00Kapanış249.250,001.195,00Ağırlıklı Ortalama 252.189,661.199,31Toplam İşlem Hacmi (TL)234.649.397,59 Toplam İşlem Miktarı (Kg)926,51 Toplam İşlem Adedi49

