İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 250 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 250 bin lira, en yüksek 251 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 250 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 139 milyon 239 bin 347,11 lira, işlem miktarı ise 558,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 160 milyon 568 bin 859,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Bonus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 249.800,001.294,30En Düşük 250.000,001.285,00En Yüksek251.500,001.295,05Kapanış250.000,001.286,30Ağırlıklı Ortalama 250.604,731.296,41Toplam İşlem Hacmi (TL)139.239.347,11 Toplam İşlem Miktarı (Kg)558,50 Toplam İşlem Adedi36

