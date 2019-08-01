İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 251 bin 575 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 251 bin 575 lira, en yüksek 253 bin 480 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 251 bin 575 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 104 milyon 410 bin 474,61 lira, işlem miktarı ise 418,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 106 milyon 922 bin 251,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 254.000,001.431,00En Düşük 251.575,001.403,50En Yüksek253.480,001.407,00Kapanış251.575,001.403,50Ağırlıklı Ortalama 253.043,671.406,06Toplam İşlem Hacmi (TL)104.410.474,61 Toplam İşlem Miktarı (Kg)418,14 Toplam İşlem Adedi24

