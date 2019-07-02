FİNANS

Altının kilogramı 253 bin 550 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 253 bin 550 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin 550 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 252 bin 700 lira, en yüksek 255 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 253 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 224 milyon 972 bin 798,36 lira, işlem miktarı ise 889,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 230 milyon 506 bin 800,19 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Merkez Yetkili Müessese, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 252.200,001.394,20En Düşük 252.700,001.390,30En Yüksek255.500,001.393,00Kapanış253.550,001.391,80Ağırlıklı Ortalama 254.019,661.391,94Toplam İşlem Hacmi (TL)224.972.798,36 Toplam İşlem Miktarı (Kg)889,50 Toplam İşlem Adedi30

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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