FİNANS

Altının kilogramı 253 bin 615 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 16:50 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 253 bin 615 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin 615 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 252 bin 750, en yüksek ise 258 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 253 bin 615 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 134 milyon 650 bin 117,09 lira, işlem miktarı ise yaklaşık 529 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 136 milyon 523 bin 508,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Flaş Döviz ve Altın, İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 254.500,001.201,60En Düşük 252.750,001.201,00En Yüksek258.500,001.205,00Kapanış253.615,001.201,00Ağırlıklı Ortalama 255.824,111.201,07Toplam İşlem Hacmi (TL)134.650.117,09 Toplam İşlem Miktarı (Kg)528,90 Toplam İşlem Adedi28

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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