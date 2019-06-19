İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 252 bin 850 lira, en yüksek 254 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 253 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 121 milyon 730 bin 575,96 lira, işlem miktarı ise 482,38 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 124 milyon 334 bin 454,51 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, VakıfBank, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 253.250,001.349,90En Düşük 252.850,001.343,50En Yüksek254.000,001.345,00Kapanış253.000,001.343,70Ağırlıklı Ortalama 253.261,241.343,89Toplam İşlem Hacmi (TL)121.730.575,96 Toplam İşlem Miktarı (Kg)482,38 Toplam İşlem Adedi22

