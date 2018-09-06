İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 254 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin 500, en yüksek ise 254 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 254 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 539 milyon 6 bin 862,66 lira, işlem miktarı ise 2.099 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 549 milyon 60 bin 206,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 256.000,001.193,10En Düşük 254.500,001.192,25En Yüksek254.900,001.204,00Kapanış254.500,001.192,25Ağırlıklı Ortalama 254.666,671.197,73Toplam İşlem Hacmi (TL)539.006.862,66 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.098,54 Toplam İşlem Adedi33

