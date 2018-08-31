İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 254 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 251 bin 500, en yüksek ise 255 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,62 yükselişle 254 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 276 milyon 268 bin 579,34 lira, işlem miktarı ise 1.111 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 281 milyon 783 bin 614,59 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Flaş Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 248.000,001.202,30En Düşük 251.500,001.201,60En Yüksek255.750,001.208,00Kapanış254.500,001.201,60Ağırlıklı Ortalama 254.100,001.203,96Toplam İşlem Hacmi (TL)276.268.579,34 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.111,15 Toplam İşlem Adedi71
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